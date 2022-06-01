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海麗花園兩房480萬沽

2022-06-01 列印
■屯門海麗花園高層兩房單位，獲外區首置客以480萬購入。資料圖片
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上車客繼續成為入市主要動力，據《星島地產網》報道，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門海麗花園2座高層H室，面積426方呎，兩房兩廳，減價10萬，獲外區首置客以480萬購入，呎價11268元。原業主2015年以約330萬購入，帳面獲利約150萬。
帝堡城減價20萬轉手

中原地產沙田及大圍高級區域董事歐偉基表示，沙田帝堡城5座中層D室，面積556方呎，2房間隔，原業主開價約828萬元，經議價後以808萬獲承接，呎價14532元，新買家為上車客。據了解，原業主2009年以約317萬購入，持貨約13年，是次沽出單位帳面獲利約491萬離場，期內升值約155%。
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