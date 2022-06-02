屋苑錄辣稅鬆綁貨成交

疫情明顯受控，政府亦放寬防疫措施，帶動樓市交投氣氛。據《星島地產網》報道，美聯高級分區營業經理林浩德表示，將軍澳日出康城MONTARA 2B座低層C室，面積450方呎，2房間隔，以859萬易手，呎價約19089元。



據了解，上述原業主2019年5月以約726.9萬購入，持貨滿3年額外印花稅（SSD）期滿鬆綁即沽出單位，帳面獲利約132.1萬，物業升值約18.2%。

MONTARA 2房859萬易手



美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，樓市氣氛好轉，吸引租樓人士趁機「租轉買」，將軍澳日出康城2B期領峯6座左翼高層D室，面積977方呎，4房1套連士多房設計，獲區內租樓客斥1249萬承接自用，呎價約12784元。資料顯示，原業主2017年5月以1100萬購入，轉手帳面獲利149萬，升值約13.5%。



中原首席分區營業經理黃家全表示，南昌站匯璽3A座中層A室，面積1358方呎，4房雙套房間隔，另設儲物房及工人套房，單位座向正南方，享開揚海景及內園泳池景，以3985萬易手，呎價約29345元。原業主2017年12月以3349萬購入上址，沽貨帳面獲利636萬，升值約19%。

藍灣半島呎價1.94萬



世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層B室，3房連主人套房加工人房設計，面積733方呎，獲外區客以1428萬承接，呎價達19482元，創屋苑2個月新高。據了解，原業主2003年8月以346.2萬購入，帳面勁賺逾1081萬，升值3.1倍。