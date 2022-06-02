杏花邨3房910萬易手

中價屋苑被受市場追捧，世紀21物業助理區域董事鄭智鐘表示，柴灣杏花邨46座高層5室，面積593方呎，3房2廳間隔，開價940萬，最終減價30萬，以910萬易手，呎價約15346元。據了解，原業主1998年2月以415萬元購入上址，持貨24年多至今將單位轉手，帳面獲利495萬，升值近1.2倍。



祥益地產高級分行經理龍超君表示，屯門居屋景峰花園為3座低層G室，面積400方呎，兩房間隔，由於原業主換樓，故增加議幅累積減價達40萬，獲區外首置客「即睇即買」、斥資約400萬（自由市場價）購入上址作自住，呎價為10000元。



中原副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島8座高層E室，面積739方呎，3房套及士多房間隔，以1328萬易手，呎價17970元。

海怡呎價17970元沽



據了解，原業主2018年8月以1480萬買入，帳面蝕152萬，單位貶值逾10%，連佣金及其他支出蝕逾200萬。