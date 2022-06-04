屋苑連錄換樓客入市

近年不少新盤落成入伙，但傳統大型屋苑仍不乏捧場客。據《星島地產網》報道，中原副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨1期最新促成百老匯街25號高層C室交投，面積700方呎大兩房間隔，外望園景，有同區換樓客見單位內櫳企理簇新，議價後以848萬承接作自住用途，成交價較今年4月放售價890萬，調低約4.7%，呎價12114元。



據悉，上述成交單位原業主2010年1月以423.8萬購入上址，沽貨帳面獲利424.2萬元，單位升值約1倍。

太古城獲用家1357萬承接



美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，鰂魚涌旗艦屋苑太古城剛成交泰山閣高層C室，面積722方呎，原業主叫價約1388萬，外區用家有感價格合理，議價後遂以約1357萬承接，呎價約18795元，擬購入後作換樓之用。原業主早於1976年3月以約17.9萬購入上述物業，轉售帳面獲利約1339.1萬，升值約75倍。



利嘉閣地產高級分區市務董事彭錦添表示，青衣灝景灣新近錄得一宗8座高層C室二手成交，面積約498方呎，為兩房間隔，以930萬成交，呎價約18675元。



據了解，上述成交單位原業主2010年底以約472萬購入上址，持貨約12年，轉手帳面升值約458萬，物業升值約97%。

玖瓏山連車位1520萬易手



世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，東鐵過海段通車帶動沿線附近屋苑成交，沙田玖瓏山新近錄得傲瓏閣（1座） 中層B室成交，面積958方呎，屬3房連套房間隔，獲買家以1520萬連車位承接，呎價15866元。



據了解，上述單位原業主2014年11月以1335.6萬購入上址及車位，持貨逾7年至今沽售帳面獲利184.4萬，單位期內升值14%。