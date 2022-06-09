紅磡必嘉坊．曦匯最快周內開價

多個焦點新盤部署推售，由恒基發展的紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯亦於短期登場。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目最快明日上載樓書，預計本周內開放示範單位及公佈首張價單，最快下周內進行銷售，首批推出不少於項目兩成、即約65伙。



林達民續稱，項目位處市區重建區域，定價有一定難度，首批價錢將參考九龍知名一手樓盤如系內啟德THE HENLEY系列項目，項目位於眾多交通工具交匯處，方便程度甚至比鐵路站上蓋盤更好，對銷情有信心。

設開放式至3房間隔



發展商表示，必嘉坊項目首個階段Baker Circle One項目，設有住客會所Club Baker，面積逾3萬方呎，以Blooming為設計理念，糅合各種日式元素，會所共設有2層，提供約40項設施，例如打造25米長的露天園林泳池，池旁設日光曬台，另有三項鐵人訓練館、瑜伽空間及燒烤樂園等，特別是遊樂基地接連戶外優閒影院，提供多元多姿的會所設施，會所將提供予第一期必嘉坊．曦匯，以及第二期及第三期住戶使用。



必嘉坊．曦匯位於紅磡機利士南路38號，項目提供324伙，提供開放式至3房間隔，主打1房戶，面積約200至570方呎，預計2024年3月落成入伙。

永光苑推4伙標售



由永光地產及活明發展位於跑馬地的永光苑，發出最新銷售安排，推出合共4伙標售，分別為11樓、26樓、27樓及29樓的B室、面積均為701方呎，為3房連主人套房間隔，招標期由本月13日至下月15日。



此外，福彩發展旗下屯門掃管笏恆大．珺瓏灣第1期亦發出銷售安排，推出2座9樓A室以招標方式發售，面積798方呎，為3房單位，招標期由本周五至本月底。