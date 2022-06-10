屋苑頻錄用家承接

疫情漸見緩和，有上車客入市作結婚新居之用，據《星島地產網》報道，美聯物業高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳新都城1期1座低層G室，面積364方呎，2房間隔，望園景，由於內櫳企理，加上基座設商場，吸引準新婚夫婦垂青，單位原叫價720萬元，議價後減價72萬，以648萬獲承接，呎價約17802元。



資料顯示，原業主於2013年5月以約385萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利263萬元，升值約68%。



祥益地產高級分行經理謝利官表示，天水圍居屋天盛苑C座高層3室，面積594方呎，3房間隔，獲區內首置客垂青，鍾情單位客廳及房間均向東南擁開揚景觀，加上屋苑鄰近鐵路站，交通便利，以及家人亦居於附近，方便照應，遂決定以510萬（居二市場價）購入上址作自住之用，呎價為8586元，屬市場價成交。