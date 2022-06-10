焦點新盤部署短期推售

多個新盤部署推售，恒基旗下紅磡必嘉坊‧曦匯昨日上載樓書，預計最快日內開價，首批料推出約65伙，料周末起開放示範單位供參觀，最快於月內進行銷售；另外長實與新地合作發展的屯門飛揚1期亦部署推售，料24小時內上載樓書。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，剛上載樓書，部署今日開價，首批單位不少於項目總數2成，涉及約65伙，主打一房戶，項目最快周六開放示範單位予公眾參觀及收票。雖然近期多個焦點盤推出，但林氏不擔心構成競爭。

必嘉坊‧曦匯首批料推65伙



位於機利士南路38號的必嘉坊‧曦匯提供324伙，涵蓋開放式至3房間隔，單位面積由180至569方呎，預計2024年3月底落成入伙。

屯門飛揚下周開示位



另一矚目焦點盤由長實及新地合作發展的屯門飛揚第1期亦加緊推盤步伐，長實高級營業經理楊桂玲表示，將於24小時內上載樓書，預計下周向公眾開放示範單位，隨即短期內公佈首張價單，首批不少於2成單位、即逾80伙，主打1及2房戶型，最快本月內開售。



楊桂玲續指，項目約9成單位為1房及2房戶，因此首批單位亦以上述戶型作主打，同時會限量推出罕有3房大單位，定價仍在商討中，會參考屯門市中心新盤及近日熱賣的新盤項目成交價。

喜揚每呎開價20474元



另一方面，由喜雋發展的長沙灣單幢項目喜‧揚昨日首度開放示範單位並公佈價單，首批涉及32伙，項目首批單位面積183至391方呎，包括開放式至2房戶型，以120天付款計劃提供最高8%折扣計算，折實售價392萬至765.71萬，折實呎價由18900元至21713元，折實平均呎價20474元，示範單位今日起供參觀及收票，料最快本月中開售。