飛揚1期最快周內開價

由長實及新地合作發展的屯門飛揚第1期部署推售已轉入直路，項目昨日率先開放示範單位，預計周內公佈首張價單，發展商表示料以貼市價推出。



長實高級營業經理楊桂玲表示，項目昨日首度開放示範單位，以1座18樓J室為藍本搭建，屬連裝修經改動示範單位，現時積極跟合作夥伴商討定價細節，最快有望周內開價，首批涉不少於80伙，將涵蓋1至3房單位，隨即對公眾開放示範單位供參觀，定價參考屯門市中心一手新盤以及近期新盤成交，料貼近市價推出。

率先開放示範單位



楊桂玲指出，項目具有獨特優勢，且主打市場上最熱賣的中小型單位，所以對銷情有信心，認為不同項目各有各賣。對於加息，她認為相關消息已於市場上流傳一段時間，準買家應該已消化並接受，把加息因素加入置業計劃之中，不擔心其影響。



另一個焦點盤由恒基發展的紅磡必嘉坊．曦匯收票如火如荼，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目現時暫收約1600票，以首輪銷售182伙計，超額認購約7.8倍，項目吸引大量跨區客，區內外入票客分佈平均各佔一半，預計項目最終可收約2000票左右。

必嘉坊．曦匯暫收1600票



林達民續指，項目共設9個天際特色單位，其中連平台及私人天台單位只有4伙，近期接獲大量查詢，例如29樓A室，面積504方呎，連119方呎平台及417方呎天台，樓高3.5米，外望鯉魚門海景，比一般分層戶更高，屬區內罕有戶型，視乎反應有機會短期內招標推出。



項目昨日加開示範單位，恒基物業代理有限公司營業（一）部助理總經理關兆源指，首度開放以26樓E室為藍本搭建的示範單位，面積202方呎，屬開放式間隔，客廳連接22方吸露台及工作平台，全室鋪設防菌及隔音地磚，玄關位天花頂部設空氣過濾系統，設逾4.2米大型組合櫃，內設多樣化掛衣空間、電視櫃及推拉式枱面等。