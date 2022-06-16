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好運中心2房625萬易手

2022-06-16 列印
■沙田好運中心本月暫錄2宗成交。資料圖片
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東鐵過海線通車滿月，沿線物業成交持續。據《星島地產網》報道，中原地產高級分行經理余震楠表示，沙田好運中心本月錄2宗成交，包括A1座（松林閣）高層H室，面積427方呎，2房間隔，單位樓層電梯不能到達，出入需行一層樓梯，經議價後以625萬易手，呎價約14637元。原業主2013年以403萬入市，沽出單位獲利約222萬，升值約55%。

世紀21奇豐高級分行經理袁麗詩表示，沙田帝堡城最新錄得5座中層D室，面積556方呎，屬2房間隔，單位放盤5個月，叫價860萬，最新獲買家洽商，議價後調低42萬至818萬獲承接，呎價14712元。據了解，原業主2009年11月購入上址，當時作價316.8萬，帳面獲利501.2萬，單位升值近1.6倍。
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