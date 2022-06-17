必嘉坊‧曦匯暫收逾2000票超額10倍

恒基旗下紅磡必嘉坊‧曦匯收票反應理想，項目截至昨晚累積收票逾2000張，以周六（18日）進行首輪銷售共182伙計算，超購約10倍，項目將於今日截票。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目截至昨晚8時半，暫收逾2000票，對比周六（18日）推售的182伙，超額約10倍，其中供大手買家認購的A組入票佔約9%，將於今日（17日）中午截票。

將於中午截票



林達民指出，項目標準樓層高度達3.325米，部份特色樓層更高達3.5米。提供不同巧妙設計讓買家隨喜好選擇，配備多元家具，住戶「Turn Key」開門後可立即入住。



負責項目相關設計的Philip Liao & Partners Limited董事廖宜康表示，項目以本港繁華都市及維港作設計概念，動靜交融。運用不少自然材質，並抽取外國豪宅的設計精緒，打造高級生活。項目設非觸式信箱，表面設有弧度，貫徹整體建築風格。



焦點盤紛推出搶攻，長實及新地合作發展的屯門飛揚第1期，今日公佈最新銷售安排，料將公佈首張價單，發展商已預告首批料推出不少於80伙，定價參考屯門市中心一手新盤以及近期新盤成交，料以貼近市價推出。

飛揚料今公佈價單



位於青山公路大欖段170號的飛揚第1期由2座住宅大廈組成，共提供400伙，面積263至712方呎，提供1至3房間隔，其中1房戶佔約60%，項目預計2024年3月底落成入伙。