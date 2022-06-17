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映灣園兩房戶獲投資者725萬承接

2022-06-17 列印
■東涌映灣園有中層兩房單位，以725萬元易手。資料圖片
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美國聯儲局一如預期再度加息，惟本港未有跟隨，仍有買家入市購貨。據《星島地產網》報道，中原地產高級分區營業經理吳家威表示，美國議息結果公佈前夕，東涌映灣園16座中層E室，面積543方呎，兩房間隔，原開價740萬元，經議價後調低15萬元，以725萬元易手，呎價13352元。吳家威表示，買家為外籍投資者，深明「磚頭」具避險保值功能，加上長線看好香港樓市，於是入市作長線投資。原業主2015年7月以550萬元買入，帳面獲利175萬元，升值32%。

美聯物業助理區域經理馮根明表示，元朗譽88新近錄得1座高層D室成交，面積621方呎，為3房間隔，最初開價930萬元，獲首置客議價至922萬元購入，呎價14847元。
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