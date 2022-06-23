屯門飛揚周六開售138伙

長實與新地合作的屯門飛揚第1期，本周六開售138伙，並將視乎首輪開售情況，再作加推部署，料提價空間約3%至5%。長實高級營業經理楊桂玲表示，長實與新地合作的屯門飛揚第1期，首輪開售的138伙，開隔包括一房至三房，為標準單位，入場呎價13720元，屬相當吸引水平，料力吸各路客源，項目整體客源8成為用家，2成為投資者，新界區佔55%，九龍及港島區則佔45%，以年輕上車客為主導。



該盤將於本周六開售138伙，並於本周五下午三時截票，項目將視乎首輪開售情況再作加推部署，料提價空間約3%至5%。楊氏指出，該項目設地下連花園及頂層連天台特色單位，近日頻獲買家查詢，將於日後以招標形式發售，因屬區內罕有供應，故對銷情具信心。