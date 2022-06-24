凱柏峰I今收票 最快周內加推

由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I推出首批單位後，昨日正式對外開放示範單位供參觀，信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目今日開始正式收票，最快有望周內加推，由於首批定價對比同區一、二手成交有折讓，故加推有提價空間，料下周公佈進一步銷售安排。



田兆源表示，昨日雖非假期，仍有大量參觀客前來展銷廳了解項目資訊，對未來銷情有信心，項目主打兩房單位能迎合當區分支家庭需要。由於康城區單位出租情況理想，預期項目亦能吸引投資者購入單位作長線收租之用。凱柏峰I昨日加開全新示範單位，以1A座28樓F室為藍本，屬連裝修及傢俬經改動示範單位，面積459方呎，為兩房連開放式廚房間隔。

必嘉坊．曦匯短期內加推



恒基旗下紅磡必嘉坊．曦匯亦部署新一輪銷售，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目短期內加推至少兩成單位，料有1%至2%提價空間，最快下周初次輪發售。發展商為項目新增「靈活自主首期分期計劃」，只適用於5樓C、D、E室，19至28樓C室開放式單位，買家在簽臨約當日付樓價5%後，分別於120日付樓價1%、第240日付樓價1%及第360日付樓價1%，並於簽署轉讓契時支付餘下92%，以幫助年輕人上車。以5樓C室為例，選用C3建期付款照價減1%，樓價488.56萬，簽訂臨約時只需支付24.428萬。

NOVO LAND料兩周內取預售



新地旗下屯門NOVO LAND公佈項目戶型，最快下季初開售。新地副董事總經理雷霆表示，項目有望兩周內取得售樓紙，其後隨即開售，集團同區另一個合作項目飛揚，將於本周六開售，兩盤均具優厚條件，料銷情暢旺。新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第1A期提供824伙，戶型由開放式至4房，其中開放式及1房戶共佔32%，2房佔51%，3房佔16%，4房佔1%。預計開放式及1房可吸引上車客，2房吸引小家庭，3房戶適合換樓客，4房大戶則吸引中港商人客。由於區內大面積單位極少，對項目間隔分佈充滿信心。