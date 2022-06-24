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灝景灣獲上車客868萬承接

2022-06-24 列印
■青衣灝景灣高層兩房單位，獲上車客議價至868萬元承接。資料圖片
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據《星島地產網》報道，利嘉閣地產高級分區經理陳志傑表示，青衣灝景灣新近促成2座高層B室二手成交，面積約519方呎，兩房間隔，外望內園景，單位一個半月前放盤，開價930萬元，獲上車客垂青，議價後以868萬元易手，呎價16724元。原業主2012年以430萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約438萬元，期間物業升值約一倍。

美聯物業營業經理蔡天賜表示，粉嶺綠悠軒1座高層A室，面積約452方呎，2房間隔，獲用家議價至613萬元承接，呎價約13562元。據了解，原業主2011年1月以約229.5萬元購入上址，轉手帳面獲利約383.5萬元，升值逾1.6倍。
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