凱柏峰Ⅰ示範單位多面睇

■主人房設近落地大窗，並提供充裕儲物空間。

■客飯廳相鄰，空間四正實用，設計風格華麗。

由信和、嘉華及招商局合作發展的日出康城凱柏峰I，日前公佈首批128伙，折實均呎17888元，入場價619.5萬起，並已向外開放示範單位及收票，料短期內開售。由信和、嘉華及招商局合作發展的康城凱柏峰I，日前公佈首張價單，涉及128伙，信和置業營業部集團聯席董事田兆源形容，首批為「超級開心價」，折實平均呎價17888元，希望幫助年輕人置業，日後加推將有加價空間，將按市場反應再公佈開售安排。首批入場價619.5萬嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，凱柏峰I首批定價屬「疫後啟動價」，希望於疫情後給予市場驚喜，有一定折讓，並參考區內二手成交價，是次開價有考慮加息等因素，現時供樓水平對準買家壓力不大。凱柏峰I首批128伙，價單價由737.5萬至1480.1萬，呎價由19949至23961元，提供最高16%折扣優惠，折實價由619.5萬至1243.28萬，折實呎價由16757至20128元。發展商為該盤買家提供3種付款方法，分別為180天、360天及建築期付款，各自提供6.5%、5%及2%折扣，發展商另提供「特別買家津貼」優惠3.75%、「跨灣大橋優勢」特別優惠1.75%，及「置業有禮」特別折扣1%等，計算後，最高折扣優惠為16%。3房均可享停車位認購。凱柏峰位處康城路1號，分3期發展，提供1880伙，其中凱柏峰Ⅰ，涉592伙，戶型涵蓋1房至3房。