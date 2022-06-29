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海怡半島2房獲用家1005萬承接

2022-06-29 列印
■鴨脷洲海怡半島6月至今暫錄得12宗成交。資料圖片
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二手交投不俗，優質更受到市場追捧。據《星島地產網》報道，中原地產副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島6月至今暫錄得12宗成交，屋苑新近成交為3座高層H室，面積598方呎，為2房套間隔連多用途房，享海景。盧鏡豪指，單位獲用家垂青以1005萬承接，呎價16806元。原業主2011年6月以572萬買入單位，持貨11年，帳面獲利433萬，單位升值76%。

世紀21 Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層B室，面積733方呎，屬3房主人套房另加儲物房設計，單位眺望藍塘海峽及清水灣海景，以1378萬成交，折合呎價18799元。招潔冰表示，買家為本區客，心儀此單位可享無敵海景，正東單邊位置私隱度極高，環境寧靜舒適，故斥資購入。原業主2011年4月以850萬購入單位，持貨11年帳面獲利528萬，升值62%。
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