海怡半島2房獲用家1005萬承接

港大感染及傳染病中心總監何栢良日前質疑食衞局局長陳肇始的護士專業背景，形容她在掌握疫情的諮詢和指揮「較慢、不到位或有甩漏」，由此引伸結論——造成本港傷亡慘重。這種缺乏理據又毫無邏輯的言論，惹來護理界極...

2022-06-29