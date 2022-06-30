凱柏峰Ⅰ收近6200票今開售

近日焦點大盤，由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ落實於今日進行首輪銷售共238伙，項目昨日截票，發展商表示共收近6200票，超額認購約25.1倍。



信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目市場反應理想，昨日下午1時截票，共取得近6200票，以首輪銷售涉及238伙計算，超額25.1倍，入票客源中約佔8成為年輕準買家，以地區劃分，佔6成來自將軍澳本區，另有約2成半來自港島東。

8成入票為年輕客



田兆源續稱，首輪銷售的238伙，提供1至3房多元戶型，折實售價由619.5萬至1243.28萬，折實呎價16757至20698元，折實平均呎價18136元。以定價計算，總值約22億。



發展商夥拍恒生銀行為買家提供綠色按揭服務，恒生銀行個人銀行產品主管袁建忠表示，如成功獲得貸款，可額外獲1萬現金回贈，另可參加綠色家居現金賞抽獎，現金賞價值達38.8萬。



此外，亦有全新盤加入推售行列，由佳寧娜及宏達控股發展的長沙灣佳悅昨日開價，首張價單推出50伙，面積199至289方呎，涵蓋開放式至1房間隔，發展商提供最高6%折扣，折實平均呎價19493元。單位折實售價介乎345.92萬至587.31萬，折實呎價由17383至22129元。

長沙灣佳悅開價 最平345.92萬



佳寧娜集團首席財務主管兼執行董事陳炳權表示，項目屬集團於香港首個樓盤項目，長遠未來睇好本港地產市場。佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝指，集團希望做到「貨如輪轉，薄利多銷」，故以吸引價推出首批單位。明天開放示範單位及收票，視乎市場反應，再決定加推部署，預計未來加推單位提價幅度克制。