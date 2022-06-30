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日出康城晉海2房808萬易手

2022-06-30 列印
■將軍澳日出康城晉海低層兩房單位，獲區外客議價後以808萬承接。資料圖片
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將軍澳日出康城為近日新盤焦點所在，有買家於二手市場覓貨。據《星島地產網》報道，利嘉閣地產高級分區經理洪瑋俊表示，將軍澳日出康城晉海新近促成1B座低層C室的二手成交，面積約489方呎，為兩房間隔，外望樓景，獲區外客議價後以808萬承接，呎價約16524元。原業主2017年底以559.8萬購入單位，持貨約5年，帳面獲利248.2萬，期間物業升值約44%。

美聯物業高級分區營業經理黃思慧表示，該行新近促成馬鞍山銀湖．天峰3座中高層G室成交，面積約552方呎，兩房間隔，獲外區買家經議價以915萬購入，呎價約16576元。原業主2015年7月以約678萬購入上述物業，轉手帳面獲利約237萬，物業升值約35%。
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