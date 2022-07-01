凱柏峰I首輪238伙即日沽清

焦點新盤由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ昨日進行首輪銷售，涉及238伙，項目推售僅3小時即告沽清，買家以年輕客主導。



凱柏峰I昨日位於尖沙咀商場售樓處，早上9時前已有大批準買家到場等候，人龍一度排至場外，並出現「蛇餅」，情況相當墟冚。信和置業執行董事田兆源表示，項目昨日推售的238伙於3小時內沽清，套現逾19億元，當中逾70%屬年輕買家，大部份購入單位自用，另外有5組買家連購2伙，最大手斥資1951.95萬購入2伙位於1B座D室單位，面積561方呎，為2房連玻璃廚房連儲物室間隔。

即加推128伙應市



田兆源續稱，本港回歸25年，項目取得售罄成績，可見買家對前景充滿信心，項目最高成交價單位為1A座21樓B室，面積721方呎，3房1套連儲物室間隔，成交價1309.88萬；最高成交呎價單位則為1B座38樓F室，面積337方呎，1房開放式廚房間隔，成交價734.9萬，呎價21807元。



由於項目首輪銷售理想，發展商隨即加推新一張4號價單，涉及128伙，包括29伙1房、90伙2房及9伙3房戶，計算最高16%折扣後，折實平均呎價18808元，折實售價介乎667.29萬至1278.56萬，呎價17202至21045元。



此外，新盤續現大額交投，百利保及富豪酒店合作發展的沙田九肚現樓豪宅項目富豪‧山峯昨日售出1伙分層戶，為2座7樓A室，面積1625方呎，4房連雙套房間隔，單位昨日以招標方式售出，連1個車位以3818.75萬成交，呎價23500元，買家採720天成交期付款。

富豪‧山峯3818萬售



百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，縱使市場存在多個不穩定因素，近日一手豪宅市場頻錄大額成交，有實力買家對香港房地產市場極具信心，下半年樓市走勢續看俏。