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美孚新邨3房730萬易手

2022-07-01 列印
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據《星島地產網》報道，美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨最新成交為二期吉利徑2號中低層C室，面積620方呎，單位原則為2房間隔，改為3房1套間隔，望內街景。據悉，單位放盤4個月，原叫價840萬元，鑑於近期股市波動及息口向上，決定大幅減價110萬，以730萬成交，呎價約11774元。據了解，原業主2007年12月以308.8萬元購得，轉手帳面獲利421.2萬，升值約136%。
晉海2房呎價17034元沽

利嘉閣地產聯席董事黃嘉仁表示，將軍澳日出康城晉海3B座高層E室，面積約499方呎，兩房間隔，外望開揚市景，以850萬成交，呎價約17034元。原業主2019年4月以864萬元購入單位。

祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍屏欣苑C座高層8室，面積382方呎，兩房一廳，獲外區綠表客垂青，鍾情屋苑鄰近鐵路站，交通便利，單位廳房景觀開揚及附設雅致裝修，收樓後即可入住，遂以402萬（居二市場價）購入，呎價10524元，屬市價成交。
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