美孚新邨3房730萬易手

第五場四班一○○○米。近期的四班一千米都由「神速奔馳」、「輗多福」等連捷馬壟斷，難得今次強手盡去，應輪到一批此程位置馬抬頭。牌面上，「威妙星」季中休出後一連兩仗都只負於「輗多福」，今次排十三檔亦有利；...

2022-07-01