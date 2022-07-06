凱柏峰Ⅰ次輪銷售暫收3800票

信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ將於明日進行次輪銷售，項目截至昨日暫收逾3700票。發展商表示，是次入票投資者比例亦見回升，由首輪約20%增加至30%，外區客入票亦有增長。



信和置業執行董事田兆源表示，集團發現是次投資者比例有增加，由首輪銷售約2成，增加至現時的3成。外區客入票佔比亦有增加，將軍澳主區的佔比由6成半減少至5成半。項目截至晚上8時，累收約3800票，以次輪銷售238伙計，超購15倍，將於今晚截票。



項目亦夥拍中原按揭推出樓按優惠，中原按揭董事總經理王美鳳指，該行為凱柏峰I買家推出「置抵按揭存款相連優惠」，全期按息低至H加1.3厘，以7月5日1個月拆息0.79厘計，實際息率2.09%，並享高存息戶口，存息與按息一致，以抵銷按息支出；另提供樓花即供高成數按揭， 最高為樓價80%，亦適用於樓花，按息全期低至P減2.75厘，現金回贈1%，還款期長達30年。

NOVO LAND商場預租率達7成



新地旗下屯門NOVO LAND部署推售，新地代理總經理陳漢麟表示，項目有望近日獲批預售，前期工夫已準備就緒，希望能月內開放示範單位及開價，並展開銷售。首批單位料涉多元戶型，定價料參考指標性項目如元朗The YOHO Hub等。項目商場設於2座基座，料2024年中啟用。



新地代理租務副總經理孫雅茵指出，項目商場正式命名為NOVO WALK，以北歐風格打造，面積約5萬方呎，提供約45間商舖，其中3成為人氣餐廳，亦引入Market Place、萬寧、A-1 bakery及麥當勞等知名店舖，7成店舖經已獲預租，呎租約由70元起，料於假日提供穿梭巴士服務，連接屯門V city，令消閒購物體驗更豐富。