凱柏峰Ⅰ收近4000票今開售

由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ將於今日進行次輪銷售共238伙，項目昨日截票，共取得近4000票，超額認購約16倍。



信和置業執行董事田兆源表示，凱柏峰Ⅰ昨日下午1時截票，共取得近4000票，以次輪銷售單位合共238伙計算，超額約16倍，項目今日銷售的單位，當中2房戶佔約6成半，3房戶則佔1成，餘下為1房單位，希望首輪向隅客能購得心儀單位，視乎銷情稍後會公佈加推單位安排。

NOVO LAND短期內開價



田兆源續稱，是次客源比例與首輪銷售對比有明顯變化，入票客中首選3房戶型佔比由10%增至15%，反映換樓家庭客增加。此外，將軍澳跨灣大橋通車在即，5分鐘車程即達東隧入口，十多分鐘可到港島東，進一步完善康城區配套，有望帶動區內樓價上升，亦令入票客中投資者比例由首輪銷售時約2成，增加至現時的3成。



全新盤接連推售，由新地發展位於屯門NOVO LAND第1A期，新地代理總經理陳漢麟表示，項目剛獲批預售樓花同意書，料下周上載樓書及開放示範單位，隨即短期內開價，很有信心本月內開售。



陳續指，項目前期準備工作已準備就緒，下周起將分兩階段逐步開放5個示範單位。此外，項目與西部通道距離短，適合往返內地工作人士，商場NOVO Walk將獲永東旅行社進駐，方便住戶生活。

佳悅周日進行首輪銷售



此外，由佳寧娜及宏達投資合作發展的長沙灣佳悅，昨日公佈銷售安排，推出首張價單全數50伙於周日（10日）進行首輪銷售，單位面積199至289方呎，以最高折扣6%計算，折實售價345.92萬至587.31萬，折實呎價17383至22129元，折實平均呎價19493元。