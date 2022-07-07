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啟豐園2房獲區內客582萬承接

2022-07-07 列印
■屯門啟豐園中層兩房單位，獲區內客以582萬購入。資料圖片
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二手市場交投氣氛不俗，有買家更以海景單位為入市目標。據《星島地產網》報道，祥益地產區域董事邱家邦表示，屯門私人屋苑啟豐園1座中層B室，面積410方呎，兩房一廳，獲區內客以582萬購入，呎價14195元，屬市價。原業主2002年以約108萬購入上址，帳面獲利約474萬，升值逾4倍。
高樂花園海景戶684萬易手

利嘉閣地產分行經理黃國然表示，西營盤高樂花園3座低層B室，面積約334方呎，兩房間隔，外望海景，單位經議價後以684萬易手，呎價約20479元，買家為上車客，鍾情單位景觀，間隔實用，故斥資購入。原業主1999年以約164.5萬買入，轉手帳面獲利約519.5萬元，升值約3.2倍。
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