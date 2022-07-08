凱柏峰Ⅰ次輪開售即沽225伙

由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ首輪銷售報捷後，昨日推出238伙進行次輪銷售，並即日取得接近沽清成績，經過兩輪銷售後累售463伙，套現近40億元。



凱柏峰Ⅰ昨日舉行次輪銷售，推出1至3房單位，迎合上車客及換樓客不同需要，即日售出225伙，佔昨日推售單位95%，單日套現逾20億，2房連儲物室及3房單位悉數沽清，昨日亦有大手客買家連購2伙。



信和執行董事田兆源表示，項目次輪銷售出席率理想，感謝買家支持凱柏峰Ⅰ，項目短短約1周迅速沽出463伙，推出單位幾近沽清，累積套現近40億元，可見買家均睇好香港樓市，對香港前景有信心。他表示，昨日買家大部份為年輕家庭客，有剛新婚上車或換入更優質單位的換樓客。

1周速沽463伙套40億



另一方面，新地旗下屯門NOVO LAND獲批售樓後，發展商加快推盤步伐，新地代理總經理陳漢麟表示，項目推盤的準備工夫進入直路，預計下周開放示範單位後，隨即公佈首張價單，涉及不少於165伙，盡量涵蓋開放式至3房不同戶型，以滿足不同種類客源需要。料於價單中提供突破性付款計劃，相信有助首置客及換樓人士置業，至於項目特色戶就傾向以招標形式推出。

NOVO LAND首批逾165伙



陳漢麟指出，項目正門巴士站現時已有兩條龍運巴士路線，將新增的2條循環線，包括港鐵K54專線及城巴50M，分別連接港鐵兆康站及屯門站，享有雙站優勢。此外還有6條新增巴士路線，方便住戶往來港九新界各地，上述新巴士路線預期全數能於年內啟用，應付未來住戶所需。