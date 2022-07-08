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藍籌屋苑錄低市價成交

2022-07-08 列印
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二手市場交投不俗，各大屋苑頻錄承接，客源以用家為主力，據《星島地產網》報道，美聯高級區域營業董事吳志輝指，荔枝角美孚新邨八期百老匯街102號高層B室，面積1112呎，3房1套間隔，望內園景，以1335萬獲區內換樓客承接，呎價約12005元，低市價約5%。

利嘉閣聯席市務董事郭永峰稱，長沙灣泓景臺6座中層C室，面積約736方呎，3房1套間隔，以1368萬承接，呎價約18587元，屬市價，買家為用家。
將中2房818萬易手

新界區屋苑亦頻錄成交，中原分行經理黃仕斌表示，將軍澳中心5座中層E室，面積465方呎，2房間隔，以818.88萬易手，呎價17610元，低市價1%，買家為外區上車客。

世紀21奇豐分行經理楊麗娟指，沙田第一城31座高層A室，面積451方呎，3房間隔，以705萬承接，呎價15632元。
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