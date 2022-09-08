Wetland 3期上樓書日內開價

新地發展的天水圍Wetland Seasons Bay第3期積極部署推售，發展商昨日上載樓書，今日隨即開放示範單位，料日內開價，項目共提供384伙，提供開放式至5房間隔，最細單位由268方呎起。



Wetland Seasons Bay第3期共提供384伙，由兩幢低密度住宅大樓、2座別墅及6座洋房組成，分層單位面積由268至1158方呎，提供開放式至5房間隔，當中亦提供多款特色戶，包括連花園特色戶、連平台及頂層特別戶，別墅物業並設有複式單位，洋房面積由1874至1895方呎，均為3套房間隔，每座洋房均設花園、天台及停車位。發展商今日將率先開放現樓示範單位供傳媒拍攝，預計短期內開價。

會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德新盤MIAMI QUAY I收票如火如荼，發展商並落實首輪銷售，推出合共138伙於下周一發售。項目截至昨日累收逾1500票，超購近10倍。

MIAMI QUAY I暫收逾1500票



會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目將於下周一展開首輪銷售，推出共138伙，其中137伙為價單單位，另外招標推出1伙天際特色戶。



首輪銷售涉及的137伙價單單位，提供9伙開放式、74伙1房、37伙2房及17伙3房，面積250至716方呎，折實價524.2萬至1861.5萬，折實呎價20339至25999元，折實平均呎價約23250元。該批單位市值約14.3億，而折實市值就約12.6億。其中83伙折實價低於800萬。發展商同步以招標形式推出項目的天際特色戶，為項目1座30樓A室，指引呎價4萬或以上。