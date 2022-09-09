Wetland 3期變速下周開價

新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期推盤在即，發展商昨日首度開放現樓示範單位，料最快下周開價，售價將參考首兩期項目，並有提價空間。



新盤Wetland Seasons Bay第3期昨日首度公開現樓示範單位供傳媒參觀及拍攝，共提供4個示範單位，面積409方呎至553方呎，均屬標準戶，其中面積最大示範單位位於6B座6樓B5室，面積553方呎，為3房連套房間隔，另外3個均為2房戶，包括6A座3樓A6室，面積409方呎。項目亦首度開放部份複式空中會所Club Seasons by the Bay，面積逾2800方呎，頂層以大自然風格設計，可俯瞰濕地公園，遠眺元朗連綿翠綠景致。



新地代理總經理胡致遠稱，項目計劃下星期公佈首張價單，價錢參考首兩期成交呎價逾16000元水平，由於是次第3期位處地盤單邊位置，景觀及位置都較優質，相信可以更理想價錢推出，對比首兩期有極大提價空間，首批希望涵蓋盡量多戶型，料先以價單形式推出單位，稍後再考慮招標單位。而公佈首張價單後，將隨即向公眾開放現樓示範單位。

MIAMI QUAY ￼暫收逾1700票



此外，由會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I，會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，項目落實下周一進行首輪銷售，連招標單位共發售138伙，將視乎銷情再與合作夥伴商議加推，有機會下周進行次輪銷售。MIAMI QUAY I截至昨晚暫收逾1700票，超額認購11.4倍。



會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，項目首輪銷售設有兩組揀樓，A組買家可優先認購2房半、3房單位或可最多購6伙，現時入票約佔30%為A組準買家，據代理指亦有大手客入票。