MIAMI QUAY I全日沽約42伙

會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I 昨日進行首輪銷售，涉及138伙，當中137伙以發價單方式推售，項目共售出約42伙，當中不乏大手客，以約2659.4萬連購2伙。

大手客斥2659萬購2伙



MIAMI QUAY I 於中秋節長假最後一天進行首輪銷售，項目挾2048票推售合共138伙，揀樓程序於下午進行，位於尖沙咀港威大廈第2座升降機大堂，出現排隊輪候登記的人龍。發展商先進行A組可購最少1伙2房半、3房及大手購貨組別揀樓程序。發展商表示，有一組買家連購2伙，共涉資2659.4萬，購入單位包括1座23樓A室，面積716方呎，為3房連套房間隔，成交價1908.7萬，呎價26658元，售價及呎價亦是全日最高的單位；另一伙為3座19樓H室，面積315方呎，屬1房間隔，以750.7萬成交，呎價23832元。



發展商表示，首輪銷售共售出約42伙，套現逾3.9億，出席買家包括區內工作專業人士，亦有從事教育、金融及醫療行業。買家中，以逾千萬購入1伙3房的黃太表示，本身從事銀行業，有考慮於荃灣置業，但呎價與MIAMI QUAY I相若，對該區前景較有信心，加上區內交通、商業配套將日漸完善，是次入市已衡量加息因素，將與丈夫一起供樓，長遠對樓市仍具信心，故購入單位。



會德豐地產常務董事黃光耀表示，昨日吸引不少年輕買家到場揀樓，由於首輪銷售推出單位不多，有望短期內加推新單位進行銷售。