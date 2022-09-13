任睇No.1
  • 29º
  • 75%
  • 2022年9月13日 星期二
熱門： 英女皇伊利沙伯二世查理斯iPhone劉詩昆

日報新聞 > 地產

MIAMI QUAY I全日沽約42伙

2022-09-13 列印
■MIAMI QUAY I 昨日作首輪銷售，售樓處出現排隊輪候登記的人龍。
Previous Next

會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I 昨日進行首輪銷售，涉及138伙，當中137伙以發價單方式推售，項目共售出約42伙，當中不乏大手客，以約2659.4萬連購2伙。
大手客斥2659萬購2伙

MIAMI QUAY I 於中秋節長假最後一天進行首輪銷售，項目挾2048票推售合共138伙，揀樓程序於下午進行，位於尖沙咀港威大廈第2座升降機大堂，出現排隊輪候登記的人龍。發展商先進行A組可購最少1伙2房半、3房及大手購貨組別揀樓程序。發展商表示，有一組買家連購2伙，共涉資2659.4萬，購入單位包括1座23樓A室，面積716方呎，為3房連套房間隔，成交價1908.7萬，呎價26658元，售價及呎價亦是全日最高的單位；另一伙為3座19樓H室，面積315方呎，屬1房間隔，以750.7萬成交，呎價23832元。

發展商表示，首輪銷售共售出約42伙，套現逾3.9億，出席買家包括區內工作專業人士，亦有從事教育、金融及醫療行業。買家中，以逾千萬購入1伙3房的黃太表示，本身從事銀行業，有考慮於荃灣置業，但呎價與MIAMI QUAY I相若，對該區前景較有信心，加上區內交通、商業配套將日漸完善，是次入市已衡量加息因素，將與丈夫一起供樓，長遠對樓市仍具信心，故購入單位。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，昨日吸引不少年輕買家到場揀樓，由於首輪銷售推出單位不多，有望短期內加推新單位進行銷售。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
HD17th Redemption
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd