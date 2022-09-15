MIAMI QUAY I 加推呎價2.49萬

新盤積極部署新一輪銷售，啟德MIAMI QUAY I昨加推3號價單共65伙，折實價652萬起，折實平均呎價約24996元，吸引鍾情海景戶的準買家入市。

周日展開次輪銷售



發展商同步上載銷售安排，將於周日（18日）展開次輪銷售，推出共140伙應市。



由會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I首輪銷售成績不俗，海景戶受追捧，部份戶型幾近沽清。發展商提速加推新單位，新價單涉及65伙，大部份屬中高層並享開揚海景，繼續提供最高12%折扣優惠，折實平均呎價約24996元，對比上一張價單的23991元提價約4.2%。