Wetland 3期首批入場費496.8萬

新地旗下天水圍濕地公園項目壓軸一期Wetland Seasons Bay第3期昨日正式開價，首批推出78伙，以最高折扣13.5%計算，折實平均呎價14186元，入場費496.8萬。



新盤Wetland Seasons Bay 3期首張78伙價單單位，涵蓋1房至3房，面積334至667方呎，計算最高折扣後，折實平均呎價14186元，最平單位為6A座2樓B7室，面積356方呎，折實入場費496.8萬，呎價13955元；最貴為6B座10樓B6室，面積666方呎，折實售價981.31萬，呎價14734元。

每呎開價14186元



新地副董事總經理雷霆指出，濕地系列過去3年累售逾3000伙，最後壓軸一批單位登場，開價可以形容為「壓軸登場機會不再」，集團一向市價推盤，首批亦如常先以吸引價推售，相信能引起搶購熱潮，最快下周首輪銷售。他又說，新盤只要質素高及定價合理，銷情不會太差。



新地代理總經理胡致遠表示，首批單位均位於6A及6B座，提供5類戶型，包括1房連儲物室、2房、2房連儲物室、3房及3房連儲物室戶型。項目預計明年首季交樓，有4種付款方法，其中A方法提供最高13.5%折扣優惠，B方法為買家提供定息二按優惠，二按最高樓價3成，一按加二按貸款額可達樓價八成，首2年定息2厘，第3年為2.5厘，期後為最優惠利率P減2厘，最長年期30年。



胡致遠續指，C及D付款方法額外提供稅務優惠，買家可獲發展商代付分別3.75%或9%印花稅，而項目今日起向公眾開放示範單位，明日開始收票。

