ONE INNOVALE-Bellevue最平306萬

■1房開則單位，睡房連工作平台。

■此單位實用面積288方呎，廚房採開放式設計。

恒基粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue以快打慢，極速開價，首批83伙，涵蓋開放式至3房單位，提供最高7%折扣優惠，折實入場價306.8萬，折實平均呎價約14398元，全數低於800萬。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民形容，ONE INNOVALE-Bellevue首批屬「繼續忍讓價」，折實平均呎價為14398元，定價水平與第1期相若，與心中理想價每方呎1.6萬水平仍有距離，日後加推將有提價空間。項目即日開放示範單位及收票，最快月內開售。折實平均呎價約14398元項目首張價單共83伙，單位面積221至462方呎，提供10伙開放式、56伙1房、12伙2房及5伙3房，價單價由329.9萬至742.7萬，價單呎價由14282至17117元，扣除最高7%折扣優惠後，折實價由306.8萬至690.71萬，折實呎價約13282至15919元。首批「3字頭」單位有10伙，均為開放式戶型，以最高折扣優惠計，全數低於700萬，若以建築期付款計，仍全數低於800萬。付款方法有4種，包括60天現金付款計劃，享照售價減7%；60天按揭優惠付款計劃，享6%折扣；建築期付款計劃，可照售價減5.5%；以及建築期優惠按揭付款計劃，可有4.5%折扣。根據樓書顯示，ONE INNOVALE-Bellevue共1座大樓，為第C座，提供408個單位，實用面積由200至892方呎，涵蓋開放式至4房間隔。