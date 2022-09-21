B女靚馬——合夥精英有備而來

第六場三班一六五○米。我揀「合夥精英」做重心，佢上季出賽只係一次甩獎金，表現非常準繩。近期佢試閘跑第三，末段愈衝愈好，看來能承接上季勇態，如果今場勝出仲會有特別獎金，搏殺心意不用懷疑。今場檔位好之餘，班德禮在半個月前已經過檔操練，明顯有備而來，加上對手唔多，只要入彎後攞到有利位置，好有機會打開勝利之門。配腳我揀「合約精神」同「變數」。

第八場四班千二米。我就鍾意「蟲草之凰」，佢上季贏馬跑一哩，級數較今場短途馬稍高，近期見佢狀態同外觀都愈來愈靚。今場雖然縮程而戰，不過季初充滿新鮮感，而且檔位有利，與馬雅亦人馬合拍，集合多項有利條件於一身，馬主亦表示希望再贏馬，台前幕後都鬥志高昂，期待跨季再捷。配腳我揀「木火同明」同「對衡之星」。

B女