伊仁絮語——勁快聯盟潛力未盡

第四場「華美福星」十八戰得一亞兩季，成績令人失望，但上季在五班演出尚算穩定。前仗出爭谷草千八，採取前領策略，末段維持走勢，最終負於「有力」。今仗是轉投石廄初出，幕後以往有「名店之星」及「華美之星」等駒在此倉交出佳績，馬兒最近試閘走勢爽朗，今仗負磅全場最輕，有力製造驚喜。



第八場「勁快聯盟」上季在港首季已贏千四，看來能力不俗。今季改由伍鵬志訓練，暑期操練完整，今仗排位理想，跑法可望更靈活，本身潛力未見盡，爭勝機會樂觀。

Ian