安西教練 - 線路菁英人馬試準｜重點出擊

第四場五班千八米。「線路菁英」上季總場次732跑谷草一哩，筆者已作首選，理由是之前一仗跑千四，遇不利追場地兼走外疊亦有相當追勢，按理落入五班兼排一檔，條件相當理想。但賽事形勢往往不似預期，表面上732場次步速正常，但途中有多駒鬥搶關係，令「線路菁英」墮退至較後位置，本身在直路也遲遲未能望空，衝勢亦略帶均速，最終只得季軍，爆發力明顯不及頭二馬。

隨後在761場次，「線路菁英」則沿途走外疊，兼且採取留前鬥後跑法能追近，大抵說明評分漸見底，只是際遇實在太差而已。在時近季尾階段，未知是否賽程所限，上仗牠大幅增程跑二千二，排檔欠佳之餘，沿途又走二三疊，前中段步速極慢之下能再次追近，初次大長途而言算不失禮。

今次何澤堯再掌帥印，人馬已再三試準性能，「線路菁英」跑千八屬射程範圍，希望能延續上季勇浪，今次發揮作用。

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