韋達希威森攜手2W 蔡明紹梅開二度 告東尼起孖做練馬師王

■蔡明紹與丁冠豪憑「變數」齊齊開齋。

昨晚告東尼憑「線路菁英」和「桃花盛」梅開二度，賽後暫時升上榜首；而為「桃花盛」報捷的蔡明紹，另贏「變數」助丁廄開齋。其餘韋達和希威森攜手勝出「靚蝦女」和「對衡之星」，合作起孖。而馬雅復出即有馬贏，與高伯新合作勝出「富存英雄」，齊齊打開季內勝門。至於騎師王是何澤堯。記者：文傑、亨利、陳嘉甜昨晚告東尼和韋達都梅開二度，前者勝出「線路菁英」和「桃花盛」，最終更成為練馬師王。至於韋達則與希威森合作勝出「靚蝦女」和「對衡之星」，前駒大熱開齋，馬主劉津津高興地說：「我父親（劉錫康）養過多駒，以馬王『靚蝦王』成就最高，因此我把自己首匹愛駒起名為『靚蝦女』，並委託派斯為我揀選來港，他表示韋達是很優秀的練馬師，而後者也主動聯絡我，於是交其訓練。『靚蝦女』上場在田泰安胯下已跑得很好，可惜騎者因身體問題未能繼續主轡，結果韋達推薦希威森接手，表示他是理想的人選，實在馬兒今場排二檔有利，我也有相當信心，最終成功開齋。」今季賽事只完成四個回合，但未開齋的馬房屈指可數，多個倉口的攻勢都來得早，反映現時競爭激烈，大家都不甘後人。昨晚除了高伯新和馬雅攜手打開勝門，丁冠豪與蔡明紹亦憑「變數」雙雙開齋。練者丁冠豪說：「『變數』利跑新鮮感，每季季初首戰初出都能跑得接近，今戰季內初出勝出，可算維持良好的數據。此馬放頭跑和跟前走也可以，希望踏入五歲仍可進步，繼續交出好成續。」另一方面，潘頓昨晚憑「電訊巴打」贏馬，開季以來四戰都有頭馬進帳，而馬主電訊兄弟團體成員張敬山說：「『電訊兄弟』今場季內初出，賽前潘頓對我們表示，馬兒狀態其實未夠弗，幸好臨場步速不快，形勢有利其爭勝。」此外，上季一度減少合作的潘明輝和賀賢，昨晚憑「怡昌勇士」合作爆出十七倍冷W。賽後賀賢表示：「『怡昌勇士』今季已經六歲，體格進一步成長，所以初出跑回贏過的谷草一哩，而陣上遇到快步速之利，結果後上險勝，希望牠稍後可以再贏一場。上季三月中之後，我與潘明輝曾經減少合作，一來他當時停賽，二來有數駒他發揮欠佳，但一切已時過境遷，今場我們便攜手再贏馬。」