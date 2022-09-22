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馬場浮世繪——希威森做替工贏蝦女

2022-09-22 列印
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田泰安昨晚原本有六匹坐騎，但由於甲狀腺出問題而退出比賽，馬匹紛紛易配之下，有些也能交出佳績。其中「靚蝦女」換上希威森，表現神勇，處女馬終於打開勝利之門，而騎者臨時被徵召亦能告捷，證明人馬合拍。
馬場浮世繪
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