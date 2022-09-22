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馬場浮世繪——何澤堯開鑼後次次贏

2022-09-22 列印
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連同昨晚賽事，今季已舉行過四次賽事，其中潘頓和何澤堯次次有馬贏，後者昨晚憑東廄「線路菁英」大勝而回，為這匹香港拍賣會馬打開勝利之門。至於跑亞軍的「赤子雄心」，原來也是來自同一屆拍賣會，可算巧合！
馬場浮世繪
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