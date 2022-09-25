B女靚馬——健康愉快瞄準慶典盃

第三場三級賽千四米。我揀?「健康愉快」做重心，睇番佢跑同程一向準繩，至於最近試閘亦佳態盡現，當時佢早段守在第二位，沿途走得好順，而且仲愈跑愈有力，臨到終點壓倒內側馬匹勝出，姿態非常從容。按現時進度，相比今場對手絕不輸蝕，而且排好檔起步，只要出閘順利，就有能力奪走慶典盃。配腳我揀「加州星球」同「韋小寶」。



第九場三班千四米。我就鍾意「冰雪奇遇」，記得佢上季煞科於末段衝上取勝，走勢令我嘆為觀止！歇暑後今場復出跑千四，同時升上三班，雖然難度提高，但我認為佢有能力克服。事實上，佢近期晨課走勢悅目，今場只要唔好內閃，兼且早段若守到好位，相信末段可再次展現強橫後勁。配腳我揀「合夥雄心」同「自勝者強」。

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