伊仁絮語——得力寶駒上仗露光

早前暑假期間，何澤堯往日本客串繼續作戰，由於狀態保持，因此今季初成績遠較上季同期理想。今期策八駒出戰，當中不乏實力與分頭兼備之輩，可視作騎師王之選。



第四場「得力寶駒」上仗季內初出角逐田草千二，早段受制於外檔而收慢留後，直路上被重重圍困，僅在終點前才能望空展開衝刺，結果以個多馬位負於「縱橫天下」，表現不俗。今仗對手實力非強，而且熱身一仗後，狀態有所提升，改配手風甚順的何澤堯，應可取得久違了的頭馬。最大對手是跑法主動與受讓五磅的「幸運旅程 」。



第五場「旺鋪永勝」今季復出角逐直路賽，雖然早段落後頗遠，末段卻收復不少失地。今仗增程跑千四，計血統必更合適，人馬上仗合作可當作考驗性質，今仗何澤堯再騎可以一試。

Ian