安西教練 - 辣得驕 轉倉即拼｜重點出擊

第五場四班千二米。上季季中階段，「辣得驕」曾因為腳傷而休息好一段時間，其後在659場次復出跑同程，卻不幸遇着黏軟場地而跑不出應有水準，不過當時臨門票數亦異常冷落，究竟是幕後因其傷患問題而未敢大力催谷，抑或雨中作賽不合發揮？那就不得而知了。

再睇之後的766場次，雖然賽事步速有利後追，但「辣得驕」直路沿內疊跑線靠後追，事後看來極之不利。查當日尾場的「金鑽貴人」，沿途一步不蝕守包廂位，末段也不敵「齊齊友福」。且看「金鑽貴人」現評一一二分，便知當日不利內疊的情況何其嚴重。

回說「辣得驕」，該役只落後略超四班的「財駿」僅一乘許過終點，而頭馬「紫雲冰」今季再出能跨季連捷，看來賽事水準不俗。今仗遇多匹前置馬開路，預期形勢有利，換上硬功騎師潘頓兼轉倉初出，鬥志絕不用懷疑。

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