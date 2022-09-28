B女靚馬——一舖成名條件有利

第一場五班一六五○米。我揀「一舖成名」做重心，佢上季跑同程都一再接近，反映老馬仍有競爭力，絕對不能睇小。再睇佢最近試閘早段留得好後，直路階段才逐漸發力追上，明顯在測試後勁，本身狀態則愈磨愈弗，可謂做足工夫而臨。今場有幸排黃金一檔起步，負磅又唔重，各方面條件都有利，大有機會重開勝門。配腳我揀「縱橫十六」同「勝出魅力」。

第七場三班千二米。我就鍾意「友心友型」，佢近期試泥閘走勢暢順，沿途都有遮擋，入彎後繼續從容展步，走來前後兼備，鞍上人全程拿捏有度，人馬非常合拍。今次正式出賽，只要中段唔好用力太多，留待直路階段才發力衝刺，預期會有不俗效果，希望能夠一衝過晒贏馬而回。配腳我揀「紅衣火旺」同「紫雲冰」。

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