伊仁絮語——燊榮之星力求補中

第三場「贏科超影」上仗復出跑田草千二米，雖然早段落後頗多，但末段能追回只輸三乘半，表現不算差。現評分與上季勝時一樣，今次回師谷草一哩屬首本，排位亦理想，所謂老馬利季初，今仗誠是這匹八歲馬的最佳出擊時機。最強對手是試閘走勢進步的「畫家」。

第八場「燊榮之星」上仗最後百五米才能望空衝刺，結果僅以半馬位負於無擠無阻的「寶賢得得」，表現甚佳。今場有「瑪神滿紛」放頭，早段不會太慢，班德禮必打醒十二分精神求補中。

Ian