何澤堯中三元封王 方嘉柏呂健威起孖 葉楚航開齋兼捧盃

■呂健威昨晚憑「紫菜福星」取得從練後第800W，騎者何澤堯則成為騎師王。

昨晚在谷中舉行九月最後一次賽事，葉楚航憑「晉神」開齋，並且奪得香港稅務學會五十周年紀念盃，騎者巴度另贏東廄「終身美麗」。至於騎師王則是何澤堯，他先勝出「紫菜福星」和「威武覺醒」，造就呂健威從練後的頭馬突破八百W，繼而再憑方廄「寶賢得得」食尾胡。而方嘉柏就另贏「紫雲冰」，並且後上成為練馬師王。葉楚航昨晚憑「晉神」打開今季勝門，暫時未曾贏馬的練馬師，只剩下仍未派馬上陣的黎昭昇，至於「晉神」更捧走香港稅務學會五十周年紀念盃，馬主晉神團體成員黃俊雄說：「『晉神』身形較纖巧，因此航哥（葉楚航）安排牠主力跑谷草，今場順利取勝兼捧盃，我們一班團體成員都很開心，並且很感謝航哥的訓練和部署。其實此駒今仗原本配莫雷拉，但他因傷未能上陣，之後改由蘇兆輝主轡，可惜他又停賽，幾經輾轉下，帥權才落入巴度手中，而後者騎後上馬特別擅長，很適合發揮『晉神』這匹後上馬。」而為「晉神」建功的巴度，同晚另贏東廄「終身美麗」起孖，「美麗」系主理人馬主郭少明說：「『終身美麗』是舊名重用，因為『美麗』系曾養過太多馬，每次改馬名我們都很煩惱。告東尼認為『終身美麗』上季兩度在巴度胯下跑亞軍，可能人馬最夾檔，因此建議繼續起用這位法國騎師。此駒上季尾常因際遇欠佳而未能出頭，今場跑谷草千二米排一檔有利，暫時看來牠的質素值三班中層，希望之後可以多取一場頭馬，但成就肯定不及已退役的『終身美麗』。」另一方面，呂健威昨晚勝出「紫菜福星」和「威武覺醒」，前駒是其在港從練的八百場頭馬，賽後練者說：「『紫菜福星』上季流鼻血後，我安排牠上從化休養，希望唞足體力，養精蓄銳再上陣，今次同場對手實力不算強勁，排三檔也有利，結果順利取勝。『威武覺醒』上季一出即勝，但當時其實不太懂得競賽為何物，而且由於是雄馬，情緒容易波動，結果進度徘徊，直至上季尾加了交叉鼻箍，口勁才漸漸收斂，暑假再接受閹割手術，終於各方面都較前穩定。此馬勝後加分升上三班仍具競爭力，我會安排牠主攻谷草，希望可以繼續建功。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜