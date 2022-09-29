馬場浮世繪——波健士又爆姚廄冷馬

波健士今季兩奪頭馬，無獨有偶皆來自姚廄，先是三十九倍的「寶成智勝」，再來昨晚三十六倍的「東風壹號」，看來波仔已成為輝哥冷殺手。不過在凱旋門上，只見波仔向輝哥攤開雙手，表情甚為無奈，難道「東風壹號」食詐胡？

馬場浮世繪