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馬場浮世繪——波健士又爆姚廄冷馬

2022-09-29 列印
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波健士今季兩奪頭馬，無獨有偶皆來自姚廄，先是三十九倍的「寶成智勝」，再來昨晚三十六倍的「東風壹號」，看來波仔已成為輝哥冷殺手。不過在凱旋門上，只見波仔向輝哥攤開雙手，表情甚為無奈，難道「東風壹號」食詐胡？
馬場浮世繪
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