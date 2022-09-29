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馬場浮世繪——鑽石福星嘉里最合拍

2022-09-29 列印
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丁冠豪昨晚出馬兩匹貴精不貴多，結果「鑽石福星」贏馬，「銀河飛馬」亦入冷P；其中前駒與嘉里明顯特別合拍，人馬繼上季尾勝出頭馬後，今季則一出又入凱旋門，完成跨季連捷，真係唔到你唔服！
馬場浮世繪
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