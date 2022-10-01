安西教練 - 必先生 條件有利｜重點出擊

第八場三班千二米。「必先生」雖然至今五戰未能躋身三甲，暫時無法判斷其最佳路程及性能，然而上季第二次上陣跑同程一役，其一席第四名實在極高水準。查頭馬「時時歡呼」之後仍保持同程百分百上名紀錄；亞軍「勝得出色」往後兩勝同程；至於沿途與「必先生」一同走外疊而得季軍的「包裝必勝」，之後一仗能輕取「波爾多」及「時時歡呼」，三甲馬俱是超級貨色。其餘在「必先生」身後過終點的「大才」、「祥勝霸駒」及「遨遊氣泡」，亦分別在短時間內取得頭馬，後駒更在難度更高的千四米取勝。

反而該役之後，「必先生」在634場次沿途望空跑至大敗，自此便再沒有跑千二。但既然未確立最佳路程，所以其後轉向泥地一試亦無可厚非。本身季內已熱身，今次重返有根據的田草千二，相比當時已減去八分，條件變得有利。

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