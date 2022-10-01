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伊仁絮語——得勝多狀態夠勇

2022-10-01 列印
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第四場「桃花多」近期愈見進步，上仗跑谷草千二早段失地頗多，直路衝刺卻甚為凌厲，最終只以三個多馬位負於剛取得連捷的「紫雲冰」。其母曾勝千四米，血統具有長力，故今仗跑千四應合適，而希威森較少與告東尼合作，且看他能否考牌成功。
  第五場「得勝多」上季取得三勝三位，現評分又回落至第三W時水平，雖然負磅較重，但本身狀態夠勇，而且跑法靈活。主要對手中，「眾歡笑」已連場拼搏，反而改配鍾易禮兼排一檔的「金像非凡」更具威脅，可望構成連贏。
Ian
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