B女靚馬——運高八斗長期高水準

第六場三班千二米。我最鍾意「運高八斗」，睇番佢陣上表現一直保持高水準，明顯質高早熟。今次賽前試咗兩課大閘，最近一課出閘後即刻搶放，鞍上人全程都守住好位，馬匹就愈走愈順，最終獲得第二名，狀態非常勇銳。今場只要出閘後能夠搶欄順走，我認為好有機會贏馬。配腳我揀「電源之駒」同「綠色有料」。

第八場三班千二米。我就揀「識贏」做重心，佢上季四戰，全部有獎金收，演出忠心準繩。其中總場次797早段放得好快，而且沿途走二疊，走位稍為蝕章，去到末段才被「電源之駒」追過，最終得第三名，表現絕對收貨。早前佢試閘都係放頭，而且仲一放迄終，姿態非常吸引。今次有幸排黃金一檔，隨時可以一如試閘般直領到底贏馬。配腳我揀「東方飛影」同「翩翩君子」。

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