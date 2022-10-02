潘頓反彈贏騎師王 羅富全後上做練馬師王 聚才衞冕國慶盃

■羅富全昨日起孖，其中「保羅承傳」與廄侶同場包辦三甲。

昨天希斯憑「聚才」捧走國慶盃，而鞍上人潘頓與練者另贏「東方飛影」，齊齊起孖，而潘頓最終亦成為騎師王。至於羅富全憑「金像非凡」和「保羅承傳」贏馬，並且後上成為練馬師王。其餘希威森憑東廄「桃花多」和何廄「縱橫天下」起孖。希斯昨日與潘頓攜手起孖，憑「聚才」和「東方飛影」包辦第七口孖寶，前駒更捧走國慶盃。賽後希斯說：「『聚才』是經常被低估的短途好手，牠上場跑特首盃途中曾受阻，最終追回一席殿軍已表現很好，今場潘頓發揮極佳，結果順利補中。此駒跑千二米亦合腳法，上季錯過了國際賽，今季應該可以全力挑戰，暫時下場牠會出爭馬會短途錦標，但未知潘頓是否會選騎。『東方飛影』來港後未失三甲，同時不斷顯示其潛質，牠之前曾在變化地取勝，所以今日臨場有雨其實有幫助，下仗牠要升上二班，屆時應該會跑千四米。」而羅富全憑「金像非凡」和「保羅承傳」起孖，其中後駒與廄侶「發財先鋒」和「天駟」同場包辦三甲，令羅富全一舉增添二十二分，最終成為練馬師王，練者表示：「賽前我認為『保羅承傳』和『發財先鋒』有力跑入三甲，如今牠們與『天駟』包辦三重彩，可能因為臨場有雨，對後駒有利。『保羅承傳』實而不華，無論夏天或冬天，牠行沙圈都會周身大汗，但無礙陣上演出，非常忠心準繩。『發財先鋒』同樣忠心，可惜仍未打開勝門，我會再想方法，希望盡快讓牠交出頭馬。至於『天駟』與潘明輝很夾，下場會原庒配搭增程跑田草千八米。」此外，希威森憑東廄「桃花多」和何廄「縱橫天下」起孖，前駒打開勝利之門，馬主曾祥顯高興地說：「『桃花多』是香港國際精選拍賣馬匹，當時很合我們眼緣，所以便出手購入，今次賽前告東尼為此駒做足工夫，馬兒臨場狀態非常不錯，希望牠勝出今場後保持進步，繼續交出好成績。」另一方面，方嘉柏昨日憑一出即勝的「超能勇士」贏馬後說：「『超能勇士』質素不錯，上季尾試閘亦展示好走勢，而且持續進步，但由於體重下降，因此留待今季才上陣。今場此馬充滿新鮮感，陣上雖然慢閘，但我並不太擔心，果然最終順利報捷，很高興看見牠一出即勝。」而憑「齊天大聖」取得從練後第二W的伍鵬志說：「『齊天大聖』上場在見習生鍾易禮胯下跑亞軍，原本今場想繼續由他策騎，希望再憑減十磅之利爭勝，但由於他同場早有聘約，所以便由霍宏聲接手，而負一一九磅仍算輕磅，結果成功補中，希望馬兒加分後仍可以交出好成績。」其餘蘇偉賢昨日頭場雙龍出海，結果賠率較冷的「馬主星輝」贏馬，練者賽後指：「賽前我對『馬主星輝』的信心未算十分大，因為牠跑沙田千八米未有根據，反而廐侶『驃騎飛』演出較為準繩，所以我較為看好。其實『馬主星輝』今場是延遲報名加入，賽前我對此馬和『驃騎飛』的馬主表示各為其主，結果前駒在波健士胯下發揮得宜。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜■希斯和潘頓合作起孖，其中「聚才」成功衞冕國慶盃。■羅富全昨日起孖，其中「保羅承傳」與廄侶同場包辦三甲。