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馬場浮世繪——巴度再為人父笑聲美麗

2022-10-02 列印
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巴度近期殺得性起，先前兩日都有馬贏，昨日又憑蔡廄「美麗笑聲」增添頭馬進帳，據知他太太在前日順利誕下女嬰，令巴度第二度榮升人父，看來為了搵奶粉錢，所以陣上演出也特別賣力。

至於「美麗」系主理人郭少明說：「『美麗笑聲』來港後跑到第六戰才打開勝門，其實我們是有點失望，上場牠表現欠佳，主因早段步速不合發揮，而今場早段步速偏快則對其有利，加上配備有變動，發揮了正面作用。此駒下場要升上三班，負輕磅對這匹年輕的四歲馬可能更好，日後則以千四至千六米較合腳法。」
馬場浮世繪
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